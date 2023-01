Cento euro di bonus in Pronto soccorso, la rabbia degli infermieri: "Soldi ai medici, mentre noi rimaniamo con un pugno di mosche"

Erano stati accolti con approvazione, gli incentivi fino a cento euro che la Regione Piemonte ha stabilito per i medici che prestano servizio in pronto soccorso. Ma non tutti la vedono con lo stesso occhio accondiscendente. E gli infermieri? Se lo chiede Nursing Up, con il proprio presidente nazionale Antonio De Palma.



"Troviamo inspiegabile la decisione della giunta regionale piemontese di approvare incentivi che vanno dai 40 ai 100 euro l’ora per il solo personale medico di pronto soccorso, lasciando con un pugno di mosche nelle mani, ancora una volta, i nostri infermieri". Una scelta simile a quella già verificata in Veneto. "Non vorremmo che altre regioni, che vivono le medesime delicate situazioni, adottassero provvedimenti simili, profondamente sperequativi per gli infermieri".

La sigla sindacale parla addirittura di "rabbia e disappunto degli infermieri piemontesi, alle prese con l'ennesimo paradosso messo in atto dalle nostre Regioni". E aggiunge, a tutela degli infermieri, che sono loro che, "con la loro autonomia, con le loro competenze, non possono essere esclusi da un provvedimento chiave e continuare ad essere vittime di una disparità di trattamento retributivo che, con la professione medica, ha raggiunto margini che non sono più tollerabili".