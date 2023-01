Possibili nevicate domani pomeriggio in collina, da stasera in azione i mezzi spargisale

In considerazione delle basse temperature di questi giorni e delle previsioni meteo, che indicano per il tardo pomeriggio di domani, lunedì 23 gennaio, una possibile precipitazione nevosa in città sopra i 500 metri di altitudine, questa sera un intervento di insalamento interesserà la viabilità dell'alta collina, con 11 mezzi operativi a partire dalle ore 21. GTT inoltre provvederà nella giornata di domani all'insalamento delle fermate del trasporto pubblico in collina.