Hangar Piemonte diventa la prima agenzia per le trasformazioni culturali d’Italia: aperto il bando regionale

Hangar prima agenzia per le trasformazioni culturali d’Italia: Imbarchino ha già beneficiato della call

È aperta fino al 27 febbraio la call Hangar Point del progetto regionale Hangar Piemonte che da quest’anno cambia veste e diventa la prima agenzia per le trasformazioni culturali pubblica di tutta Italia. Una realtà nata nel 2014 che opera attraverso la cultura per trasformare i luoghi del territorio, realizzata da Fondazione Piemonte Dal Vivo, sostenuta della regione Piemonte e supportata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

“Come la cultura e i suoi luoghi rappresentano un valore e hanno un senso per la cultura civile?” È la domanda e la sfida che da quest’anno si pone Hangar.

Con il suo bando si rivolge a tutte quelle realtà pubbliche come enti, associazioni, fondazioni, che mirano allo sviluppo dei propri spazi tramite la cultura. Dal 2023, Hangar si apre anche ai luoghi civili, come scuole e ospedali che riconoscono nella cultura una leva di sviluppo.

“Nel corso di questi anni il progetto ha già accompagnato 166 organizzazioni di tutto il Piemonte, come il Polo ‘900, la Fondazione Cosso, Club Silencio, e Imbarchino, e coinvolto circa 8 mila operatori culturali” spiega la direttrice, Mara Loro.

Nel concerto l’accompagnamento consiste in un aiuto a organizzazioni che da quest’anno devono avere uno spazio fisico, anche non di proprietà, da parte dello staff di Hangar Piemonte per sviluppare la propria realtà con un progetto su misura. Dal project managing al fund rising, con una novità: l’impiego di professionisti di soft skill, ovvero quelle capacità culturali utilizzate adatta nel concreto.

“Ogni spazio ha necessità diverse, quindi il nostro lavoro è di elaborare un accompagnamento su misura e lo facciamo andando sul territorio”.

Al termine delle domande saranno selezionati otto progetti che beneficeranno del percorso di accompagnato per 18 mesi, sviluppato su tre fasi: analisi del contesto; accompagnamento dal tema Hangar; organizzazione di un evento finale.

Ultima novità di Hangar, il sito rinnovato totalmente con un focus sulle otto tematiche principali che permeano la cultura oggi.

Per tutte le info: www.hangarpiemonte.it