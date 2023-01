Rom cercano di occupare un alloggio popolare, i vicini li mettono in fuga

E' accaduto in via Coggiola 6, a Mirafiori sud

I residenti si mobilitano e cacciano via chi stava cercando di occupare abusivamente un appartamento nelle case popolari di Mirafiori Sud. di Il fatto è accaduto domenica notte in via Domenico Coggiola dove, secondo il racconto degli abitanti, “un gruppo di rom ha tentato di entrare in un alloggio al civico 6, al primo piano”. Gli aspiranti abusivi sono passati dalla veranda del balcone poi, disturbati dai vicini, sono fuggiti. Atc, anche su sollecitazione della Circoscrizione 2, è intervenuta insieme al fabbro e l’appartamento è stato immediatamente messo in sicurezza per evitare nuovi possibili tentativi di occupazione.

Alloggio in vendita dal 2018

“Chiediamo – spiegano i residenti della zona di Mirafiori Sud –che ci sia più sorveglianza, pattuglie e controllo nel quartiere perché la situazione non è affatto piacevole. Se questa situazione prende piede è brutto”. L’abitazione nel complesso di via Coggiola 6 risulta attualmente sfitta, perché inserito nel 2018 nell’elenco di quelle in vendita. “Gli appartamenti in questo elenco – spiega Atc - vengono periodicamente messi a bando per poter essere acquistati, ma non abbiamo mai ricevuto offerte”.

Firme contro l'occupazione di via Togliatti

“Tuttavia - continua l'Agenzia- contestualmente al sopralluogo dei nostri tecnici alcuni abitanti hanno espresso il desiderio di acquistarlo: potranno quindi partecipare alla prossima manifestazione di interesse”. In via Coggiola non ci sono appartamenti occupati abusivamente. Nella zona di Mirafiori Sud però il fenomeno esiste: negli scorsi mesi sono state raccolte un centinaio di firme per chiedere lo sgombero di un appartamento occupato abusivamente, in via Togliatti 15, da una famiglia di etnia rom.