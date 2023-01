Problemi di rete, fuori uso i siti di Molinette e Sant'Anna: "Servizi in via di riattivazione"

Sono in via di risoluzione i problemi di rete che da questa mattina stanno interessando i siti internet delle Molinette, Regina Margherita, Sant'Anna e Cto. I primi disservizi, come conferma l'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute di Torino, si sono verificati "alle 5 circa di questa mattina". "La rete del sistema informatico aziendale - spiegano in una nota - si è bloccata, con conseguente momentanea interruzione di alcuni servizi". Le cause sono legate ad un guasto ad una centrale elettrica all'ospedale Sant'Anna, con conseguenti ripercussioni su tutta la rete aziendale".