A Torino il mattone "gentile": da Unicredit arrivano oltre 6,5 milioni di euro per Secap che si prende cura dei dipendenti

Un finanziamento di oltre 6 milioni e mezzo di euro per prendersi cura dei propri dipendenti. Succede a Torino, con un'azienda storica del mondo dell'editoria come Secap che ha ottenuto da Unicredit 6,66 milioni. Risorse che saranno utilizzate per il benessere dei propri dipendenti.

L'obiettivo è garantire condizioni di lavoro soddisfacenti, ma anche aumentare le ore di formazione interna su temi della sostenibilità.



"Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questa nuova e importante operazione di finanziamento con un partner storico come UniCredit - dichiara Giuseppe Provvisiero, presidente di Secap ed ex numero uno del collegio costruttori locale -. Operazione che segue l’emissione del minibond nel 2020 e che conferma la nostra volontà di innovare e confrontarci con strumenti finanziari all’avanguardia. L’attenzione alle tematiche ESG è per noi centrale: in un momento così delicato a livello mondiale, la sfida quotidiana è promuovere uno sviluppo sostenibile, che non solo punti a preservare l’ambiente ma tuteli anche e soprattutto le persone e la società. Questo è il primo passo di un percorso che stiamo affrontando con attenzione e serietà per confermare SECAP un'eccellenza nel settore edile".



"Prosegue con determinazione il nostro impegno a sostegno della transizione verso un'economia più attenta alle tematiche della sostenibilità, anche sociale - dichiara Paola Garibotti, responsabile regionale Nord Ovest di UniCredit - che si è ben concretizzata nel programma Finanziamento Futuro Sostenibile, attraverso il quale concediamo alle imprese finanziamenti che godono di condizioni agevolate condizionate al raggiungimento entro 3 anni di 2 obiettivi in ambito ESG. Con il nostro contributo diamo concretezza all'impegno di far crescere l'attenzione verso tematiche di sostenibilità".