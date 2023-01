Moncalieri, di nuovo in azione i 'furbetti dei rifiuti': discarica a cielo aperto in zona Barauda

Moncalieri, di nuovo in azione i 'furbetti dei rifiuti': una discarica a cielo aperto in zona Barauda

Le fototrappole hanno fatto molte 'vittime' tra coloro che abbandonavano impunemente mobili e rifiuti ingombranti a Moncalieri, la Polizia locale ha fatto fioccare pesanti multe, eppure i 'furbetti' continuano a colpire.

Discarica a cielo aperto in zona Barauda

Una discarica a cielo aperto è stata rinvenuta in zona Barauda, nelle vicinanze del canale della centrale Iren. Forse gli incivili hanno scelto la periferia per essere meno controllati e sfuggire ai lunghi occhi elettronici che nel recente passato hanno 'pizzicato' molti trasgressori.

Uno spettacolo avvilente

Di sicuro lo spettacolo è avvilente: rinvenuti pezzi di auto, materassi, mobili vecchi, sacchi e rifiuti di ogni genere. Evidentemente c'è chi la notte viene a svuotare quello che aveva in cantina o nei garage (e forse anche in qualche carrozzeria), per non pagare i costi dello smaltimento da parte di Amiat.

Di sicuro a perdere sono il decoro e il rispetto dell'ambiente. A Moncalieri così come laddove questi episodi si registrano.