Alberi e panchine, piazza Arbarello cambia volto: addio alle auto e diventa un’area pedonale

Dopo mesi interminabili di lavori e cantieri, la si fatica a riconoscere: è la nuova piazza Arbarello, un’area che ha detto addio alle auto in favore di ampi spazi destinati ai pedoni e alla socialità.

La nuova piazza Arbarello, anche corso Siccardi cambia volto

Non vi è infatti più traccia del parcheggio che si trovava nell’area della piazza più vicina a via Garibaldi. Al suo posto un grosso albero, tigli, archi per le bici, panchine e spazi per i cittadini. Una concezione molto differente dello spazio pubblico resa possibile grazie a un intervento costato 1.131.000 euro e finanziato da Compagnia di San Paolo e Reale Foundation.



In fase di redazione del progetto qualcuno, vista la diminuzione dei posti auto, aveva protestato. Lo sforzo del Comune ha permesso di recuperare 40 posti auto in corso Siccardi.



E proprio su corso Siccardi è ben visibile un’altra trasformazione: le vecchie bancarelle di libri, abbattute anni fa, hanno lasciato spazio a un viale alberato, a una pista ciclabile e a panchine per la sosta. Il viale è oggi una porta d’accesso ciclo-pedonale di entrata al centro storico.

Lapietra: “Trovare la forza di togliere le auto non era semplice”

Un progetto, quello della “nuova” piazza Arbarello, fortemente voluto dall’ex assessora alla Viabilità del Comune di Torino, Maria Lapietra, che quando ha visto finalmente il volto della piazza ha ribadito tutta la sua gioia per la trasformazione realizzata: “Abbiamo recuperato un progetto abbandonato in un cassetto: trovare la forza per ridare spazio ai rapporti umani e togliere le auto non era semplice. Lo abbiamo preso, finalizzato, migliorato e ora si vedono i primi risultati”.



“Torino ha bisogno di riprendersi spazi per vivere e di aria pulita. Ringrazio Compagnia San Paolo e Reale Mutua per averci creduto e gli uffici per essersi impegnati nonostante le difficoltà” ha concluso l’ex assessora.

Mazzoleni: ”Migliora la qualità della vita”

Questo è un modo pertinente per spendere il denaro, con una ricaduta immediata sugli abitanti. 1 milione di euro speso nello spazio pubblico ha un effetto immediato sulla qualità della vita delle persone. Il ritorno è straordinario" ha affermato Paolo Mazzoleni, assessore all'Urbanistica della Città di Torino.