Giorno della Memoria, Lo Russo: "Odio si diffonde, contrastarlo con il rispetto"

A prendere poi la parola il sindaco Stefano Lo Russo: "Ricordare e far ricordare a tutti il sacrificio di milioni di vittime innocenti – ebrei in maggior parte, ma anche rom e sinti, omosessuali, oppositori politici, disabili – rappresenta dunque un dovere di umanità e di civiltà. Non dobbiamo mai stancarci, annoiarci".

"Ancora oggi – ha proseguito - sono ancora numerose le parole d’odio diffuse e i bersagli individuati per motivi di religione, origine, orientamento o semplicemente perché percepiti come diversi. Dobbiamo ricordare che il germe dell’odio si diffonde, spesso in modo silente, dobbiamo quindi contrastarlo con la cultura del rispetto e della diversità. Dobbiamo far vivere il Giorno della memoria tutti i giorni, con gesti quotidiani e respingendo comportamenti di sopraffazione".