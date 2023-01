Torino ricorda l'Olocausto: "Pensare storia Shoah come propria e così raccontarla" [FOTO E VIDEO]

Negli scorsi giorni la senatrice Liliana Segre ha lanciato allarme, come nel giro di qualche anno l'Olocausto rischi di essere solo una riga nei libri di storia. "Noi il giorno di Pasqua - ha replicato il rabbino Ariel Finzi - abbiamo l'uso di leggere la storia dell'uscita dall'Egitto e diciamo la frase: "Ognuno deve fare come se lui stesso fosse uscito dall'Egitto". Con questa formula abbiamo mantenuto la memoria di questo fatto per 3mila anni". "Credo - ha aggiunto - che questa debba essere la formula, che ognuno di noi debba pensare a quei bambini che sono morti, e alle storia della Shoah, come se fosse una sua storia personale e della sua famiglia e così raccontarla. È l'unico modo per tramandare la storia senza i testimoni diretti".