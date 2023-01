Torino sogna un nuovo festival musicale, Purchia: "Evento europeo nel 2024"

Ipotesi Parco Dora

Se al momento l'esponente della giunta ha preferito non sbottonarsi, ha solo spiegato che la Città " sta lavorando a un momento pop e rock ". E i modelli a cui ispirarsi ci sono, dall' Eurovillage che ha visto esibirsi al parco del Valentino importanti artisti come i Negrita, Cristina d'Avena e i Motel Connection, all' ultimo Capodanno . Sul palco di piazza Castello - la notte del 31 dicembre - sono saliti i Subsonica, gli Eugenio in via Di Gioia e Willie Peyote. Eventi con un grande successo di pubblico, andati sold out . E sulla location del nuovo festival, un'ipotesi potrebbe essere quella di Parco Dora , dove è stato organizzata l'ultima edizione del Salone del Gusto.

Spin off primavera 2023

Ad anticipare il festival del 2024, dovrebbe essere un evento spin off nella primavera del 2023. E sempre per rimanere in tema musicale, domani il sindaco Stefano Lo Russo consegnerà le chiavi di Eurovision Song Contest nelle mani di Liverpool, città che ospiterà a maggio l'evento. E la missione oltremanica potrebbe essere l'occasione per incontrare importanti realtà musicali come la Filarmonica di Liverpool, ma anche per vedere The Beatles Story, il museo dedicato ad una delle più importanti rock band del mondo ospitato all'interno dell'Albert Dock.