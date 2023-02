Il Politecnico di Torino conferisce la Laurea Honoris Causa a Luciano Bonaria

Il Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, conferirà la Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria Meccatronica a Luciano Bonaria per l’innovazione, l’intuizione e la trasversalità delle sue attività di ricerca in settori tecnologici avanzati dove è cruciale la combinazione di soluzioni elettroniche, meccaniche e informatiche, le stesse che rappresentano i fondamenti del percorso didattico nella Laurea Magistrale in Mechatronic Engineering del Politecnico di Torino.

Programma:

SALUTI

Professor Guido Saracco - Magnifico Rettore del Politecnico



LAUDATIO

Professor Marcello Chiaberge – Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni



MOTIVAZIONE

Professor Maurizio Rebaudengo – Coordinatore del Collegio di Ingegneria informatica, del cinema e della meccatronica

LECTIO MAGISTRALIS

Luciano Bonaria



Luciano Bonaria nasce a Torino nel 1948 e si diploma nel 1968 in Elettronica Industriale presso l’Istituto Tecnico Peano. Nel 1976 fonda la SPEA, azienda che progetta e realizza macchinari per il collaudo di dispositivi elettronici, dove attualmente ricopre le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, nonché inventore e Design Architect della maggior parte dei prodotti. La prima apparecchiatura prodotta dall’azienda nel 1977 è un tester di tipo In-Circuit a letto di aghi che, unica sul mercato, ha la capacità di collaudare componenti e circuiti di potenza.

Ad oggi SPEA, che ha la sede a Volpiano, vanta un volume di affari in continua crescita che supera i 190 milioni di euro ed una posizione leader a livello mondiale. In Italia il Gruppo SPEA conta ad oggi più di 1000 dipendenti - di cui 850 ad alta specializzazione in Italia - e filiali in Germania, USA, Messico, Singapore, Corea e Cina.