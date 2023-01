Piemontesi "fuori forma": quattro cittadini su dieci sono in sovrappeso oppure obesi

Quattro piemontesi su 10 con problemi di peso . E’ questo il dato allarmante che emerge dalla Commissione sanità del Consiglio regionale, che ha incontrato esperti e specialisti per fare il punto su un problema di salute sempre più diffuso. Il convegno “Obesità, la patologia del terzo millennio” è servito a mettere le basi per una collaborazione ancora più stretta tra la politica e la sanità per cercare di arginare questa patologia che presenta numeri allarmanti ed è stimata in crescita.

Quattro piemontesi su 10 risultano avere problemi di peso

Dai dati 2020/2021 emerge che il 28% delle persone di età compresa tra i 18 e i 69 anni è in sovrappeso e il 10% è obeso. Tra i minori si scende al 26,3% (dato nazionale), ma la situazione è descritta come preoccupante. Uno dei problemi è l’errata autopercezione: il 54,6 per cento degli adulti in sovrappeso non ritiene di esserlo, e lo stesso vale per il 40,3% dei genitori di bambini in sovrappeso o obesi.