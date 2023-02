Capodanno cinese: finissage con la Festa delle Lanterne al Mau

Per tradizione il Capodanno cinese termina con la Festa delle lanterne, a simboleggiare il definitivo addio al vecchio anno e l’ingresso del nuovo.

È usanza, soprattutto per i bambini, uscire con delle lanterne di carta decorate o esporre le più originali e luminose. La Galleria del MAU in occasione del Finissage della mostra Capodanno a Carnevale esporrà 50 lanterne di carta dipinte dagli artisti che hanno collaborato negli anni con il Museo di Arte Urbana.Oltre a visitare l’installazione delle lanterne allestita dall’architetto Garino, sarà possibile acquisire una o più lanterne a fronte di una libera donazione al Museo.

L'iniziativa fa parte di Inside_Outside in collaborazione col progetto Fucina Campidoglio

L’evento si svolgerà sabato 4 febbraio dalle ore 18:30 alle 20:00 alla Galleria del MAU in via Rocciamelone 7/c – Torino

Evento gratuito. Ingresso libero.

Mau Mon Amour



Sabato 11 febbraio 2023 ore 15.30, iun occasione della festa di S. Valentino, CulturalWay propone un percorso di approfondimento del Museo di Arte Urbana di Torino, allestito tra le vie del quartiere Campidoglio, per scoprire il borgo e la sua vena artistica.



Ritrovo davanti alla Chiesa di Sant’Alfonso, via Netro 3 Torino- durata 1h’30 circa.

Per info e prenotazioni: 3393885984 – info@culturalway.it.