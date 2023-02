Doppio colpo nel fine settimana a Nichelino e Moncalieri: portati via 5 mila euro e svuotata una cassaforte

Ladri in azione nei giorni scorsi nella zona sud di Torino, con un doppio colpo, a Nichelino e Moncalieri, sui cui le forze dell'ordine stanno indagando per capire se esista una matrice comune.

5 mila euro in contati portati via a Nichelino

Il primo episodio si è verificato in via Sassari, a Nichelino, dove è stato forzato l'ingresso della casa (forse gli autori sapevano che i proprietari erano fuori, in quel momento), con i malviventi che poi hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato. Secondo i primi riscontri, sarebbero stati sottratti 5 mila euro in contanti più oro e preziosi.

Svuotata cassaforte nella collina di Moncalieri

Nella zona di Revigliasco, sulla collina di Moncalieri, i ladri hanno invece preso di mira un appartamento dove sapevano esserci una cassaforte, che è stata tagliata in due e svuotata. Proprio il 'modus operandi' lascia pensare che chi ha agito sapesse bene le abitudini di chi abitava, cosa poteva trovare all'interno e quando agire in modo indisturbato.