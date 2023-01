Il Pd verso le Regionali: "Rimanere nella collocazione del centrosinistra per battere le destre"

Conto alla rovescia verso le Regionali del 2024. Il Partito Democratico in Piemonte si prepara a rappresentare l'alternativa politica all'attuale governatore, Alberto Cirio e alla giunta di centrodestra. E nella serata di ieri ha serrato le fila in occasione di un incontro cui hanno preso parte, tra gli altri, anche l'ex sindaco Piero Fassino e Raffaele Gallo, capogruppo dei Dem in Regione.



Un pensiero, però, è stato rivolto anche all'attuale confronto interno al partito, su scala nazionale, per la scelta del nuovo segretario. E proprio Gallo, così come Fassino, hanno scelto Stefano Bonaccini. "Nato e cresciuto nel Pd, ha saputo trasformarne i valori durante la sua esperienza alla guida della Regione in Emilia Romagna. Non bisogna schiacciarsi troppo a sinistra, ma mantenere il progressismo e la collocazione nel centrosinistra, per costruire una coalizione ampia, in grado di battere le destre".