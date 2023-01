Gtt, il tram 4 sostituito da un bus navetta: dal 1° febbraio nel tratto tra via Filadelfia e il capolinea Drosso

A partire da domani mercoledì 1° febbraio 2023 , la linea 4 sarà servita dalla fermata Filadelfia sino al Capolinea Drosso, in entrambe le direzioni, da un autobus navetta sostitutivo . I bus navetta, autosnodati da 18 metri, garantiranno il collegamento sino a Drosso con una frequenza di 5,30 minuti nelle ore di punta e di 6,30 minuti negli altri orari della giornata. I clienti potranno scegliere tra tre fermate di interscambio tra il tram della linea 4 e il bus navetta: Caserma Morelli, Sebastopoli e Filadelfia (quest’ultima, solo in direzione Drosso).

La gestione autobus della tratta sud permetterà a GTT di avviare sempre dal 1° febbraio i lavori per la realizzazione di nuovi binari nel tratto compreso tra Piazza San Gabriele da Gorizia e Corso Cosenza. La nuova sede consentirà di utilizzare i tram al massimo delle potenzialità, senza le attuali limitazioni, per un viaggio più veloce. L’intervento, realizzato grazie ai finanziamenti del Ministero dei Trasporti, prevede anche interventi sulle delle fermate di Corso Giambone, che saranno in entrambe le direzioni dotate di pensilina, migliorando così il comfort dei clienti in attesa. Il termine dei lavori è previsto entro giugno 2023.