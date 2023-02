Franca Dall’Occo, Direttore generale AslTo3, nominata nell’ufficio di Presidenza di Federsanità Anci nazionale

Franca dall’Occo è entrata a far parte dell’Ufficio di Presidenza di Federsanità Anci Nazionale. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea congressuale che si è svolta lo scorso 26 gennaio al Museo dell’Automobile di Torino.

Tiziana Frittelli, Direttore generale dell’azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, riconfermata presidente nazionale, ha voluto nella sua squadra Franca Dall’Occo che, in questi anni ha già preso parte ad alcune iniziative della Confederazione nazionale proprio in rappresentanza della presidenza. L’Assemblea congressuale che si è svolta a Torino ha visto la partecipazione di molti direttori generali e amministratori locali. Nutrita la compagine della federazione regionale che permesso a Frittelli di conseguire un significativo risultato in termine di voti rispetto a quelli ottenuti dallo sfidante Antonio Poggiana, direttore generale dell’Asl di Trieste.

“Riparte una stagione di impegno e di lavoro per la nostra federazione regionale, che da sempre ha il maggior numero di aziende iscritte – ha affermato Franca Dall’Occo -. Un impegno nei confronti del nostro sistema sanitario nazionale con uno sguardo attento al mondo del sociale. Abbiamo davanti un periodo in cui è fondamentale una forte sinergia con gli amministratori comunali che, della nostra federazione sono parte integrante e attiva. Un ringraziamento alla presidente Frittelli per avermi voluto nella sua squadra”.