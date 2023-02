Raccolta differenziata, Grugliasco inizia il cambio progressivo dei contenitori

Cidiu Spa informa che, a seguito, delle novità normative intervenute con la norma UNI 11686, dovranno cambiare i contenitori per la raccolta differenziata, per uniformarli dal punto di vista di forme, colori, scritte e icone indipendentemente dal Comune in cui ci si trova. Nello specifico, i nuovi contenitori di Grugliasco avranno la vasca scura e la tipologia del rifiuto sarà identificata dal colore del coperchio e dell'adesivo che cambierà così: la carta passerà da bianco o giallo a blu; la plastica da blu a giallo; gli sfalci da verde o giallo a beige. L'organico, indifferenziato e il vetro manterranno gli attuali colori.