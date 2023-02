Moncalieri, nuovi direttori di Oncologia e Oculistica all'Asl To5

Cambiano i vertici di due importanti strutture dell'Asl To5. Il nuovo direttore di Oncologia è il dott. Antonio Capaldi. Torinese, 66 anni, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università agli Studi di Torino nel 1981 ed ha conseguito la Specializzazione in Ematologia presso l’Università agli Studi di Milano nel 1985 e la Specialità in Oncologia Medica presso l’Università agli Studi di Torino nel 1992.

Capaldi alla guida di Oncologia Dal 1985è stato assistente di Ematologia presso l’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino. Dal 1996 Dirigente medico di I Livello presso la Divisione Universitaria di Oncologia dell’Ospedale Mauriziano. Nel 1998 è stato trasferito all’IRCCS di Candiolo dove è stato responsabile del progetto “Cellula Staminale” fino al 2006. Da quell’anno è diventato 2006 Responsabile del Day Hospital Multidisciplinare di Oncologia. E nel 2008 responsabile del Centro Accoglienza Servizi.

"Gli obiettivi del mio primo anno di mandato – ha illustrato il dott. Capaldi - saranno quelli di potenziare l’accoglienza dei pazienti con sospetto di patologia oncologica o con diagnosi di neoplasia, monitorando l’appropriatezza, l’efficacia e la tempestività del percorso diagnostico/terapeutico; potenziare la collaborazione con i Centri Hub della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta e con l’IRCCS per quanto riguarda la possibilità di afferire a protocolli sperimentali di fase I ,II, III e infine implementare la collaborazione con la Medicina del territorio, con l’Unità di Cure palliative per la continuità assistenziale”.

“L’Oncologia è un ambito al quale dobbiamo dare la massima attenzione – ha detto il direttore generale dell'Asl To5 Angelo Pescarmona - Il dott. Capaldi ha una lunga esperienza in questo settore e, siamo certi che saprà dare le adeguate risposte alle necessità dei pazienti. A lui e a tutta la sua struttura gli auguri buon lavoro".

Del Monte nuovo direttore dell'Oculistica

Il dott. Gaudioso Del Monte è invece il nuovo direttore della Struttura di Oculistica dell’Asl To5. 43 anni, nato e cresciuto a La Spezia si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa nel 2004 e, nella stessa Università, nel 2008 ha conseguito la specializzazione in Oculistica. Università con la quale ha sempre mantenuto i rapporti di studio conseguendo un Master in Diagnosi e Terapia del Glaucoma nel 2011.