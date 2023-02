Centro Produzione Rai Torino, l'azienda rassicura i facchini: "Bando da 5 anni"

Bandi pluriennali

"L'azienda - spiega Pentenero - procederà a un appalto ponte per la gestione del montaggio e smontaggio studi presso la sede in via Verdi, l'Auditorium in via Rossini e il magazzino in corso Giambone fino alla primavera prossima. Alla scadenza di questo periodo ci saranno la predisposizione per un appalto di un anno e mezzo per assegnare il servizio e il bando per una gara che garantirà la copertura nei prossimi cinque anni". Un segnale positivo, anche nell'ottica più ampia delle progettualità della Rai su Torino.