Grugliasco progetta la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile

Sarà presentato venerdì 3 febbraio, alle 17, presso la sala rossa della Città universitaria della Conciliazione, in via Fratel Prospero 41, il progetto per valutare la possibilità di costituire una Comunità energetica rinnovabile (CER) a Grugliasco.

L'incontro, aperto al pubblico, è promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Società Le Serre e si rivolge in particolare a enti del terzo settore, associazioni sportive e culturali, con sede e attività a Grugliasco da almeno un anno, che in questa prima fase del progetto e fino al 24 febbraio 2023 sono chiamate a manifestare il proprio interesse per aderire alla CER. Come? Compilando la scheda di adesione e l’allegato disponibili sul sito www.leserre.org nel menu “Gare e Bandi” e inviandoli all’indirizzo segreteria@leserre.org.

Nel corso dell’incontro saranno presenti esperti in materia giuridica ed energetica e rappresentanti dell’amministrazione comunale che spiegheranno da vicino l’iniziativa, dando la possibilità alla cittadinanza di porre domande e quesiti.

In un secondo tempo, verificato il possibile dimensionamento della Comunità energetica rinnovabile di Grugliasco, l’invito ad aderire potrà essere esteso anche ad altri soggetti (persone fisiche, piccole e medie imprese e altri enti pubblici) per conseguire il migliore equilibrio in termini di benefici sociali, economici e ambientali.

Ma quali sono gli obiettivi del progetto? Prima di tutto incrementare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili tramite l’attivazione di un nuovo impianto fotovoltaico, che potrà essere installato dalla Società Le Serre a fianco di quello già esistente presso l’ex discarica inerti di corso Torino, e la connessione degli altri. Inoltre si vuole promuovere l’autoproduzione condivisa di energia tra vari enti del territorio, attivando buone pratiche di aggregazione e di inclusione sociale, accrescendo la consapevolezza sui temi del cambiamento climatico e incoraggiando soluzioni di partenariato tra pubblico e privato.

Nel processo di transizione energetica e di decarbonizzazione dell’economia che si rende sempre più necessario, a livello locale le CER rivestono un ruolo di primo piano, un modello innovativo attraverso cui i vari soggetti coinvolti possono produrre, scambiare e consumare energia rinnovabile con ricadute in termini di benefici sociali, ambientali ed economici. Si parla, in quest’ultimo caso, di un risparmio in bolletta per tutti i membri della Comunità, che potranno poi ridistribuire tali risorse su altri progetti del territorio cittadino, con un conseguente, ulteriore impatto indiretto.