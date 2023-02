Incidenti 2011 a Chiomonte, definitive le condanne per 20 No Tav (foto d'archivio)

Sono diventate definitive, dopo la pronuncia della Cassazione, le condanne per gli esponenti No Tav finiti sotto processo per la guerriglia e gli scontri con le forze dell'ordine avvenuti il 27 giugno e poi il 3 luglio 2011 nei pressi del cantiere di Chiomonte.

Sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi di 19 imputati, con una lieve riduzione di pena solo per un attivista, appartenente al centro sociale Askatasuna.