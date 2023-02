"Disvela-Menti”, a Grugliasco arriva la rassegna dedicata ai linguaggi divergenti

Si chiama "Disvela-Menti” la rassegna di linguaggi divergenti che coinvolge anche la città di Grugliasco con una serata aperta a tutta la cittadinanza, dove Alice Sodi, fondatrice ed attuale vice-presidente di Neuropeculiar, presenterà la pubblicazione Almanacco TUPS. L'incontro si terrà venerdì 3 febbraio alle 18, presso lo Chalet Allemand, in via Lanza 31 con una polifonia di voci acustiche e non e la presentazione a cura di Silvia Chiaregato, Red Fry Hey, Roberto Mastropasqua, Alice Sodi e Claudio Ughetto. Modera Arianna Porzi, presidente di Angsa Piemonte.