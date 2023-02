Tra mummie di carta igienica e canzoniere, torna il Palio dei Borghi dopo 30 anni

“È un’emozione rimettere in piedi una manifestazione che ho vissuto come organizzatrice e giocatrice. E di cui ricordo il sentimento di amicizia che si creava, ma anche il tifo acceso e le discussioni” Franca Alciato non lo nasconde nemmeno dal tono della voce. La presidente della Pro loco di Villafranca Piemonte parla del ritorno del Palio dei Borghi dopo 30 anni.

La prima edizione era stata organizzata nel 1992, ma la sua storia era stata breve. “Da dieci anni parliamo di rifarlo e quest’autunno ci siamo messi all’opera” racconta. Ad accompagnare la Pro loco nell’organizzazione, c’è l’oratorio.

La versione di quest’anno sarà itinerante da domenica 5 febbraio a inizio settembre, con una sfida di carriole allegoriche a Carnevale e dei giochi sul Po, con gli Amici del Po. Fino alla premiazione del vincitore tra ’Nceri, Santo Stefano, Maddalena, Cappuccini, San Luca, Torino Nuovo, Baite, Mottura-Madonna Orti-Bussi, Cantogno-Battaglia e San Giovanni-San Michele-San Nicola.

“Domenica i primi giochi si terranno su via Roma dalle 14,30. Ci saranno tre giocatori per borgo che si sfideranno in una staffetta, nel canzoniere, dove dovranno indovinare le canzoni, nell’identificazione di 19 pezzi in una scatola e nella realizzazione di una mummia di carta igienica” anticipa Alciato.

Alle 17, poi, all’ala comunale, ci sarà l’investitura delle maschere di Carnevale villafranchesi, il Pescadur Andrea Bruno e la Pescadoira Noemi Galliano, che riceveranno le chiavi della città dal sindaco Agostino Bottano in vista della sfilata del 12 marzo.