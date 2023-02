Nichelino, prorogata la scadenza per partecipare al progetto "On Track" rivolto ai giovani senza lavoro

Nichelino, prorogata la scadenza per partecipare al progetto "On Track"

Vista l'alta adesione e l'interesse suscitato dall'iniziativa, il Comune di Nichelino ha prorogato fino alle ore 15 del 10 febbraio la scadenza per presentare la propria candidatura al progetto “On Track - Traiettorie per l’inclusione socio-lavorativa”, rivolto a giovani e disoccupati.

A chi si rivolge l'iniziativa

L'iniziativa è rivolta a chi ha tra i 20 e i 35 anni, è senza lavoro, inoccupato o cassa integrato, oppure si trova in situazioni di difficoltà socio-economica. Presso l'Informazioni della città c'è la possibilità di acquisire nuove competenze, soprattutto in ambito digitale e tecnologico, partecipando ad un corso che fornirà anche una indennità complessiva di 200 euro, finanziato grazie ai fondi Pon Inclusione 2014-2020.

Come potersi candidare

Il corso durerà tre settimane, per un totale di 100 ore, comprendendo visite ed incontri presso le aziende del territorio. Per candidarsi adesso c'è tempo fino 31 gennaio, cliccando su shorturl.at/gjy03, che fornirà le informazioni necessarie.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato spendibile per migliorare il proprio curriculum.