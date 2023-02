Sembra primavera, ma il meteo a Torino dice neve: pronti gli spargisale in collina per la tarda serata

Anche se sono giorni in cui sembra primavera, Torino si prepara alla neve. Lo dice il meteo, che con le sue previsioni indica per la tarda serata di oggi la possibilità di una debole precipitazione nevosa, con nevischio e neve umida in pianura (con deposito al suolo nullo) e neve debole in collina oltre i 400 metri, con depositi modesti sui settori più elevati (1-3 centimetri) e tendenza a gelo in accentuazione dalla notte.