Lavori di manutenzione straordinaria, dal 13 febbraio la Reggia di Venaria chiude i battenti per un mese

Da lunedì 13 febbraio la Reggia di Venaria con i suoi Giardini e le mostre chiude i battenti per un mese per eseguire lavori di manutenzione straordinaria e si trasforma, nel contempo, in un set cinematografico.

Dichiara Guido Curto, Direttore generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude: "La conferma anche per il 2023 dell'accordo con il Comune che prevede l'ingresso ai Giardini della Reggia per i venariesi tramite abbonamento dedicato con un costo simbolico, rientra in una serie di azioni congiunte volte alla valorizzazione reciproca dell'unicum Reggia-Città di Venaria Reale, in questo caso per consentire di apprezzare tutto l'anno le bellezze dei nostri Giardini rafforzando anche il sentimento di identità e appartenenza dei cittadini nei confronti del loro straordinario patrimonio storico e paesaggistico. Per questi motivi non posso che essere soddisfatto per aver colto la proposta del sindaco Fabio Giulivi e dell'assessore Marta Santolin, auspicando che possa essere fruita dal maggior numero possibile di venariesi".