Andare in bici sulla neve, alcuni consigli utili

L'inverno è in pieno svolgimento e andare in bici non è impossibile, basta seguire alcuni consigli utili. D' inverno non si deve assolutamente riporre la bici in garage, non necessariamente! Nonostante la neve e il freddo, è ancora possibile continuare a pedalare adottando alcune buone abitudini. Ecco alcuni consigli e trucchi per chi pratica il ciclismo quando nevica.

Proteggersi dal freddo

Prendere la decisione di continuare a pedalare nonostante la neve può essere una sfida. Il primo ostacolo resta il freddo. È infatti necessario dotarsi della giusta attrezzatura contro il freddo quando si pedala per proteggersi e massimizzare il comfort e la sicurezza. Sicuramente servono accessori omologati per l'inverno e abbigliamento invernale da ciclismo. Il corpo è responsabile della maggior parte delle emanazioni di calore. È quindi fondamentale d'inverno, dotarsi di abbigliamento adatto. Per il guardaroba di base, un maglione in pile e una buona giacca a vento foderata possono fare al caso. Scegliere indumenti antivento, traspiranti, impermeabili, facili da asciugare e con un buon livello di isolamento termico. Esistono anche capi sportivi pensati per favorire la ventilazione, che offrono una buona resistenza al freddo e permettono libertà di movimento. Libertà che si può perdere con maglioni troppo larghi o troppo spessi.

Abbigliamento da ciclismo invernale per mani e piedi

Quando si pedala, avere le mani fredde può causare perdita di destrezza e la pressione continua sui pedali può far raffreddare i piedi. È quindi importante proteggerli bene!



Tenere le mani al caldo: un compromesso tra comfort e movimento

Per quanto riguarda le mani, optare per un buon paio di guanti, meglio se antivento. I guanti che si possono trovare su BIKE24 sono molto efficaci contro il freddo con la loro imbottitura per il massimo comfort. Per le giornate molto fredde in bicicletta, i guanti da sci possono essere più efficaci, ma possono causare la perdita della sensazione tattile e ostacolare il movimento delle mani o delle dita. Tuttavia, è meglio evitare i guanti per mantenere la libertà di movimento per i freni e optare ad esempio per guanti con tre dita per mantenere la massima flessibilità nei movimenti.

Per un maggiore controllo, ci sono guantini di seta che vanno sotto i guanti da ciclismo. Inoltre, è meglio evitare che guanti e sotto guanti siano troppo stretti per evitare di limitare troppo la circolazione sanguigna, che aumenterebbe la sensazione di freddo.



Tenere i piedi al caldo è importante

Per proteggere i piedi, un paio di calzini in vera lana saranno molto più efficaci dei calzini in cotone. In caso di temperature molto rigide, i sotto calzini in seta possono completare la protezione. Attenzione a non stringere troppo le scarpe in modo che uno strato d'aria possa isolare all'interno. Ci si può anche dotare di copriscarpe. In neoprene, a volte foderato in alluminio, proteggeranno le scarpe in caso di neve o pioggia e avranno un effetto antivento molto efficace.

Preparare la bici per la neve e proteggere i componenti

Anche l'equipaggiamento adeguato della bicicletta è essenziale. Pensiamo sempre alla scelta delle gomme, perché sono a contatto con il suolo, motivo per cui ci dedicheremo più tempo. Qui è importante non dimenticare di parlare di una buona illuminazione per biciclette. In inverno, infatti, la notte scende velocemente e sotto la neve le condizioni offrono poca visibilità. È fondamentale segnalarsi agli altri utenti per garantire la propria sicurezza. Un efficiente sistema di illuminazione permetterà sia di vedere che di essere visti. Prima di partire per un'avventura sulla neve, bisogna anche assicurarsi che sia stata effettuata una buona manutenzione della bici. I controlli sono fondamentali per tenere sotto controllo gli elementi più esposti al freddo come: Catena, Guaine e cavi dei freni o tubi dei freni idraulici, Guaine e cavi del cambio.

Ricordare anche che le bici elettriche e la neve non vanno d'accordo senza un piccolo supporto. Le batterie delle bici elettriche, infatti, non amano il freddo. Infatti, si può facilmente notare che la batteria si scarica dal 20 al 30% più velocemente quando si guida a 0° rispetto a quando si guida a temperatura media. Più fa freddo, più questo fenomeno si accentua. Esistono coperture protettive per le bici elettriche in neoprene per isolare la batteria durante le uscite invernali o copri cuscinetti per il motore quando utilizzato in condizioni difficili. In ogni caso, bisogna assicurarsi di pulire e asciugare accuratamente la bici dopo un'uscita sotto la neve. Questo aiuterà a prevenire la corrosione, soprattutto per il sale sparso sulle strade.

Come divertirsi pedalando sulla neve con la fatbike invernale

Se vuoi pedalare sulla neve per divertimento, come parte di un'escursione o di un bikepacking, può essere saggio dotarsi di una bicicletta specifica. La Fatbike è una bici da strada ricreativa per terreni morbidi come sabbia, neve e simili. È dotata di cerchi molto larghi dotati di pneumatici a palloncino larghi e alti. Questo sistema offre una grande stabilità e un'eccellente portanza. Questo rende facile guidare sulla neve senza rimanere bloccati. Anche le gomme sono sviluppate per evitare inceppamenti. La Fatbike è una bici pensata per divertirsi pedalando e per facilitare la pedalata su terreni che alle bici convenzionali non piacciono. La Fatbike ha attirato sempre più praticanti negli ultimi anni. Oggi esistono tante versioni come le Fatbike elettriche ma anche tanti allestimenti.