Lavorare come animatore nei centri vacanze, Moncalieri guarda all'estate e promuove un incontro formativo

Giovedì 16 febbraio alle ore 16.30 la Città di Moncalieri promuove un incontro informativo per conoscere meglio il mestiere dell’ animatore , le competenze e le caratteristiche richieste, gli aspetti formativi e contrattuali, i luoghi in cui è possibile trascorrere la stagione lavorativa.

L’incontro, che si terrà presso lo sportello informativo MoncalierInforma, via Real Collegio 44, ospiterà Groovy Smiles Entertainment , genzia di animazione gestita da un giovane moncalierese che da anni lavora nel settore turistico alberghiero, teatro ed eventi, reclutando e formando animatori per i villaggi turistici e gli alberghi italiani.

“ Entusiasmo, dinamicità e flessibilità sono le principali caratteristiche per lavorare nel turismo a contatto con le persone ,” afferma l’Assessore alle Politiche per il Lavoro Silvia Di Crescenzo . “ Fare l’animatore può essere una delle prime indimenticabili esperienze ma può anche diventare una vera professione; questa esperienza consentirà di sperimentare capacità organizzative, problem solving, gestione dello stress ”.

“Gli operatori del servizio MoncalierInforma della Città di Moncalieri sono a disposizione per orientare e sostenere i giovani in tutta la fase del recruitment – conclude Davide Guida, Assessore alle Politiche per i giovani – dalla stesura del curriculum alla preparazione efficace del colloquio di selezione. E’ un’opportunità importante per vivere un’esperienza significativa sia dal punto di vista relazionale, sia dal punto di vista delle competenze”.