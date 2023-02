Teatro: l'anoressia raccontata attraverso una relazione improbabile

Una donna attende sulla riva del mare in compagnia del suo "bambolo" gonfiabile. Non sa nuotare e lui neppure, ma quegli occhi sono gli unici dai quali la protagonista riesce a farsi guardare. "Il bambolo", opera di Irene Petra Zani per la regia di Giampiero Judica, è il titolo che debutta domani sera, 8 febbraio (e in replica giovedì 9), in prima regionale a Off Topic. Protagonista di questa comica tragedia, l'attrice Linda Caridi.

La relazione esiste da più di diecimila anni e questo amore è difficilmente degradabile, esattamente come la plastica. Così, attraverso questo curioso rapporto, il testo tratta la patologia dell’anoressia, intesa nell’accezione di sintomo e difesa a seguito di un abuso avvenuto durante l’infanzia. Il bambolo è una produzione Infinito Produzioni e Argot Produzioni.

Lo spettacolo è accessibile a non vedenti e ipovedenti grazie a materiali audio forniti dalla compagnia, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. È possibile, in base alle richieste del pubblico e alle esigenze dei singoli spettacoli, organizzare tour tattili.

IL BAMBOLO

Off Topic Via Pallavicino 35, mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio, ore 21, durata 60 minuti, info www.fertiliterreniteatro.com/evento/il-bambolo/2023-02-08/