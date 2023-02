A Beinasco Edoardo Mecca per “Rigenerazioni” con uno spettacolo sul cyberbullismo

A Beinasco c'è Edoardo Mecca per “Rigenerazioni”, il primo festival della cultura di provincia. Venerdì 10 febbraio alle ore 21 presso l'ex chiesa Santa Croce, in piazza Alfieri, il noto youtuber sarà il protagonista di in un evento pubblico (ingresso gratuito) con lo spettacolo “Avrei soltanto voluto, cyberbullismo e web society”.

Uno spettacolo per affrontare il tema del cyberbullismo

Uno spettacolo di Simone Cutri (scrittore e autore teatrale), che ci porta alla scoperta delle dinamiche adolescenziali facendoci entrare in un mondo che corre sempre più veloce tra le reti dei social network e i sentimenti contrastanti tipici della gioventù.