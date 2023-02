Alta Langa, Erbaluce e Bonarda: il Piemonte da bere a Torino per il primo Salone del Vino

"Pensavamo che a Torino - ha detto Patrizio Anisio, Direttore del Salone del vino di Torino - fosse il momento di creare il salone dei vini piemontesi. Abbiamo lanciato la manifestazione a dicembre ed in poco tempo abbiamo avuto più di 700 candidature di aziende, cantine, singoli e consorzi".

"L'enogastronomia - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - fa parte della cultura di una regione che diventa attrazione ed identità per l'intero territorio. Questo evento può essere un arricchimento per la città: stiamo cercando di rendere il palinsesto sempre più vario, per attrarre curiosi e rendere anche la vita dei nostri cittadini più piacevole". "Nel mondo il Piemonte è conosciuto per il vino: intendiamo puntare su questo asse strategico per promuovere Torino, che ci da una potenzialità diversa sul mercato del turismo", ha concluso.

Degustazioni ed eventi in 4 luoghi simbolo

Al Museo del Risorgimento ci sarà uno spazio espositivo che accoglierà oltre 60 produttori, a cui si affiancherà la Casa del Gambero Rosso con protagoniste cantine da tutta Italia e del Piemonte. Alla Cavallerizza Reale sono attese più di 100 aziende vitivinicole, tra cui un'area dedicata ai vini naturali. Nel bene Patrimonio Unesco ci sarà un'area con presentazioni, dibattiti e talk, mentre nello spazio esterno del Cortile della Corte Mosca ci saranno i migliori street food. A Palazzo Birago & Cisterna più di 20 grandi cantine, con un ricco palinsesto di talk e approfondimenti. Il 5 marzo sarà poi possibile prendere una navetta che, partendo da piazza Castello, arriva nella vigna urbana di Villa della Regina, mentre il 6 marzo il Salone del vino di Torino si rivolge agli addetti del settore.

100 eventi in 60 location

Il palinsesto esce dalle sale storiche per invadere la città con un'intera settimana dedicata al vino. Da San Salvario a Vanchiglia, passando per il Quadrilatero fino alle periferie, vanno in scena oltre 100 eventi diffusi in più di 60 location con degustazioni, cene ed iniziative tra ristoranti, osterie, enoteche, cocktail bar e luoghi cult di Torino.