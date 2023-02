Domani si celebra la Giornata europea del Numero Unico di Emergenza 112

Ricorre domani, 11 febbraio, la Giornata europea del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, che i cittadini di tutta Europa possono utilizzare per chiedere soccorso in caso di emergenza di tipo sanitario, forze di polizia, vigili del fuoco e soccorso in mare.

Il NUE, con 15 Centrali Uniche di Risposta (CUR) è attivo attualmente nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Val d'Aosta e nelle province autonome di Bolzano e di Trento.

Rispondendo alla chiamata inoltrata al NUE, l’operatore della centrale unica riceve in tempo reale il numero telefonico e la localizzazione del chiamante che, in formato digitale ed integrando le informazioni con la tipologia di soccorso necessario, trasferisce la chiamata alla centrale operativa di secondo livello a cui compete l’intervento (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Locale ed Emergenza Sanitaria), garantendo agli enti di soccorso di ricevere esclusivamente richieste già filtrate e selezionate.

La chiamata di emergenza riceve normalmente una risposta entro dodici secondi e, nel caso in cui il contatto con la centrale non avvenga per una qualsiasi ragione, l'utente viene immediatamente richiamato. Il NUE assicura l'accesso al servizio da parte dei cittadini sordi. E' infatti operativo dall'estate 2021 il "112 Sordi" che consente ai cittadini con tale disabilità di accedere al servizio di segnalazione delle emergenze attraverso un apposito sistema studiato e realizzato in linea con le direttive europee per colloquiare in tempo reale.

Il sistema, con un solo numero, da accesso a tutti i servizi di emergenza con localizzazione del chiamante e con la garanzia di un servizio multilingue che permette di accogliere le chiamate nelle lingue più diffuse.

Proprio in questi giorni sarà siglato il nuovo Protocollo operativo d’intesa per la gestione delle chiamate “NUE 112” inoltrate alla Centrale operativa del Corpo di Polizia Locale della Citta’ di Torino tra l’Azienda Zero Regione Piemonte – Numero unico Emergenza 112 – e la Polizia Locale di Torino.

Con tale documento si condividono le modalità operative di gestione delle chiamate di emergenza, identificate dalle Centrali Uniche di Risposta NUE 112 come competenza della Polizia Locale di Torino con il fine ultimo di rendere maggiormente efficace la risposta gestionale e operativa del soccorso pubblico.

Nel giorno della ricorrenza della Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza, è bene ricordare ai cittadini che in caso di allarme, criticità e pericolo è sempre meglio chiamare il NUE 112 preferendolo al consueto numero della Polizia Locale 011.011.1.

L’assessora alle Politiche per la Sicurezza del Comune di Torino, Gianna Pentenero: "La sicurezza di una comunità ha molto a che fare con la responsabilità condivisa. Ogni volta che siete a conoscenza diretta o indiretta di qualcosa che possa nuocere a cose o persone, vi invitiamo a chiamare tempestivamente le Forze dell'ordine perché intervenire a poca distanza e poco tempo dopo un evento può aiutare tutti e tutte, ecco perché è importante avere dei protocolli che ottimizzano le sinergie tra enti".

Luigi Genesio Icardi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte: “Il lavoro svolto da Azienda Zero, quale struttura di gestione delle Centrali Uniche di Risposta e dal Comando della Polizia Locale è un tangibile esempio della collaborazione tra i diversi Enti deputati al soccorso. Collaborazione che vede il cittadino al centro, sia nel recepire il suo bisogno, sia nell'avere una valida, professionale e migliore risposta dalle Istituzioni”.

Il Commissario di Azienda Zero, Carlo Picco: “Azienda Zero, con le Centrali Operative 112 e la Polizia Locale, con la sua Sala Operativa, hanno lavorato insieme per realizzare un accordo finalizzato alla creazione di uno strumento tecnico e procedurale per migliorare ancora di più il lavoro sinergico svolto sino ad oggi. Un doveroso ringraziamento va a tutti i Professionisti coinvolti, a vario titolo, nel raggiungimento di questo importante risultato, che rappresenta un valido esempio di collaborazione e cooperazione tra le Istituzioni”.