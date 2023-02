Grugliasco, la cena del viandante ultimo appuntamento della festa di San Rocco 2023

La Pro Loco di Grugliasco, in collaborazione con le associazioni del territorio e la Cojtà Gruliascheisa, organizzano, anche quest'anno, i festeggiamenti per il Santo patrono della città San Rocco che si è svolta il 31 gennaio. L'ultimo appuntamento riguarda la cena del viandante sabato 11 febbraio, alle 20, presso il padiglione La Nave, in via Tiziano Lanza 31, a cura dell’associazione culturale Cojtà Gruliascheisa e della Pro Loco Grugliasco. A seguire ci sarà la serata danzante con prenotazione obbligatoria a: cojtà@libero.it - 011 7808242