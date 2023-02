In questo articolo vogliamo vedere come sono fatte nello specifico le tende a bracci e ci riferiamo chiaramente a quelle da sole visto che è uno dei modelli che è più richiesto considerando che offre il vantaggio di adattarsi a molti tipi di giardini, terrazzi, balconi e portici in quanto valorizza dal punto di vista estetico l'edificio dove si andranno ad applicare.

Questo tipo di tenda è composta da due bracci telescopici in alluminio che servono per srotolare il telo oltre a un rullo avvolgi tenda che si chiama anche tuppo avvolgitore.

Questi bracci potranno in teoria aprirsi del tutto o parzialmente col vantaggio di offrire una protezione solare graduata.

Invece per quanto riguarda la pavimentazione ricordiamo che potrebbe essere manuale utilizzando un'asta che farà girare l'organo oppure motorizzata. Si tratta di un modello di tenda che è molto apprezzato ma per il quale è molto importante la qualità dei bracci in questione la cui tipologia dipenderà molto dalla meccanica e di trasmissione e cioè da quel meccanismo che verrà usato per gestire come dei bracci.

Le principali tipologie di bracci estensibili sono per esempio quelli balteo sui quali sono estensibili a cinghia di trasmissione che sono i realizzati iniettando una lega di plastica su dei cavi pretensionati.

Si tratta di una delle tipologie più moderne ma anche più resistenti nel senso che sulla carta garantisce almeno 30.000 giri circa di cicli di chiusura e apertura della tenda.

Ma non finisce qui perché abbiamo anche i bracci estensibili a doppio cavo con guaina i quali sono molto Amati per la loro semplicità e affidabilità così come quelli estensibili con la catena in acciaio inox i quali risultano efficaci soprattutto a una sporgenza massima dell'estensione di 300 cm.

Infine citiamo i bracci estensibili dotati di cinghia dyneema che si chiamano così per la Fibra tessile che lo compone la quale ha il potere di permettere al braccio articolato di avere una forza ideale per poter resistere a dei carichi elevati con degli allungamenti non troppo esagerati.

Questa cinghia rende il gomito della tenda a bracci molto più resistente agli agenti chimici e ai raggi solari

Altre cose da sapere su queste tende

Come abbiamo visto sarà molto importante non sottovalutare la meccanica di trasmissione del gomito in quanto se non sarà adeguata, e se viene prodotto con materiali mediocri, accorcerà significativamente il ciclo di vita della tenda compromettendone sia il funzionamento ma anche l'estetica.

Inoltre per quanto riguarda l'installazione delle tende a bracci estensibili ricordiamo che il telaio sarà fissato utilizzando staffa il soffitto o al muro però così come per le altre tende sarà importante chiamare per il montaggio professionista esperti i quali possono individuare in primis le caratteristiche dell'intonaco e del muro in questione per poi capire dove e con quale modalità ancora il telaio con lo scopo di ottenere un'ottima stabilità.

Infine ricordiamo che le principali modalità di fissaggio sono quelle a Barra quadra che permette di aumentare la stabilità della tenda visto che aumenterà anche la lunghezza ma poi abbiamo anche quella piastra separata che viene di solito utilizzato però per delle tende piccole dal punto di vista delle dimensioni.