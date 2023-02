Lungo Dora Napoli sta per cambiare volto: procedono i lavori per la ciclabile e i nuovi sensi unici

È a buon punto la "rivoluzione" della viabilità in lungo Dora Napoli , nel quartiere Aurora: stanno procedendo spediti, infatti, i lavori per la tracciatura della nuova pista ciclabile e la realizzazione dei sensi unici tra corso Principe Oddone e corso Vercelli.

Più nel dettaglio, è già stato completato il primo tratto tra corso Principe Oddone e via Cigna , con senso unico dalla seconda verso la prima. L'intervento ha previsto l'eliminazione della mobilità promiscua sul marciapiede (che dunque verrà riservato ai pedoni, ndr ), con la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale livello asfalto ottenuta grazie al restringimento della corsia riservata alla circolazione dei mezzi a motore; è stata mantenuta, invece, la sosta in linea su entrambi i lati della strada.

Lo stesso e identico modello di viabilità interesserà il secondo tratto, tra via Cigna e corso Vercelli con senso unico già attivo dalla prima verso la seconda: il completamento dei lavori di tracciatura dell'ultima parte di pista ciclabile è imminente e presto lungo Dora Napoli diventerà più accogliente per coloro che si muoveranno a piedi e grazie alla mobilità attiva su una direttrice in grado di collegare Parco Dora alla Colletta.