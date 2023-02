Sounds Book sbarca a Torino per promuovere la lettura tra i bambini dagli 0 ai 6 anni

Sounds Book concepisce la lettura come attività fondamentale per lo sviluppo neuropsicologico dei bambini e la costruzione di un tessuto socio-culturale condiviso. Il tutto verrà realizzato attraverso pratiche di lettura “body-based”, dove il corpo e la voce saranno elementi fondamentali, e “inclusive”, adatti a bambini con disabilità e fragilità più in generale. Gli operatori coinvolti nel progetto hanno partecipato a un percorso di formazione in webinar, mentre il calendario completo degli incontri è disponibile sul sito web di Archilabo.