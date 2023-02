Grugliasco, un camion aggancia e fa crollare un albero a terra: tanta paura, ma nessun ferito

Paura questa mattina a Grugliasco, tra corso Fratelli Cervi e piazza Papa Giovanni XXIII, di fronte alla banca Intesa Sanpaolo, per la caduta di un albero piantato a bordo strada e agganciato durante il transito di un camion.



Il mezzo pesante lo ha sradicato urtando uno dei rami e facendolo cadere a terra. Per fortuna nessun ferito e solo danni lievi alle vetture parcheggiate. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco per togliere l'albero dalla strada.