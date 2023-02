Anche Grugliasco "si illumina di meno": il municipio spegne la sua scritta alle 18.30

Torna anche quest’anno, in occasione del 16 febbraio, “ M’Illumino di meno ”, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico ideata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 e Grugliasco aderisce all’iniziativa spegnendo, dalle ore 18.30 in avanti, l’insegna luminosa del Municipio, le luci della vecchia sede municipale e i locali comunali al piano terra di piazza Matteotti 40.

" Sensibilizzeremo, ma lo facciamo già durante tutto l'anno – spiega l'assessore alla transizione ecologica, Raffaele Bianco -, i nostri cittadini a puntare su energia che derivi da fonti rinnovabili installando ad esempio pannelli solari e fotovoltaici. La nostra città ha sviluppato un programma di efficienza energetica di rilevanti proporzioni basato sul fotovoltaico e su progetti di risparmio ed efficienza energetica. Sono stati realizzati 9 impianti di fotovoltaico con investimenti rilevanti, utilizzando i contributi pubblici disponibili in questi anni dall'ente gestore. Inoltre ha contribuito al risparmio energetico e di acqua all’interno dell’impianto natatorio comunale “Rari Nantes” intervenendo direttamente sulle docce e sul riscaldamento dell’acqua. Inoltre - continua Bianco ogni anno mettiamo a disposizione dei nostri oltre 200 dipendenti un contributo per raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici e agli studenti offriamo un rimborso dell'abbonamento" .

M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.