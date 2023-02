Dal palco di Sanremo a quello del Colosseo: a Torino arriva il comico "maleducato" Angelo Duro

Sul palco di Sanremo si è fatto disprezzare da tutti, o almeno questo era il suo obiettivo. Il comico "maleducato" Angelo Duro, ormai sdoganato anche al grande pubblico grazie al suo monologo presentato al Festival, arriva per tre date a Torino al Teatro Colosseo. Due sono già sold out, ma ci sono ancora posti per la serata di mercoledì 15 febbraio.

Il suo spettacolo si chiama "Sono cambiato". Finora il comico si è presentato coma a Sanremo: maleducato, diretto, irriverente. Sarà davvero cambiato? Le premesse fanno pensare a un testo ancora più potente dei primi due, dove il comico raccontava e analizzava tutte le sue idiosincrasie dichiarando di avere un carattere tremendo.

Quel che è certo è che Duro è diretto nei contenuti, perfetto nei tempi comici, irresistibile nei silenzi (lunghissimi), magnifico poi nel crearsi un pubblico dalla testa libera, liberissima e dal cattivo carattere. Come lui. Imprendibile. E imperdibile.

ANGELO DURO "Sono cambiato"