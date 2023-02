San Valentino, Coldiretti: "Boom in agriturismo"

Sono oltre cinque milioni gli italiani che hanno scelto di festeggiare la giornata degli innamorati con una cena romantica in ristoranti, trattorie e agriturismi. E’ quanto stima la Coldiretti per San Valentino la festa degli innamorati che, dopo le restrizioni degli ultimi anni a causa del Covid, fa segnare finalmente un ritorno ai livelli pre pandemia per quanto riguarda le attività di ristorazione, con una spesa stimata in oltre 200 milioni di euro.

In Piemonte sono diversi gli agriturismi che hanno creato dei menù ad hoc per far ingolosire gli innamorati: cubotti di vitello di Razza Piemontese con crema di zucca, risotto alla rapa rossa con colata di Montebore e cavolo croccante, vellutata di cavolo cappuccio viola e patate: sono solo alcune delle proposte.

“Non solo fiori, quindi, per San Valentino anche perché quest’anno il caro bollette colpisce il settore proprio in vista della festa degli innamorati, ma un vero e proprio boom per gli agriturismi piemontesi con un aumento, rispetto allo scorso anno, che si stima fino al 30% – spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale -. San Valentino rappresenta il primo banco di prova del 2023 a conferma che l’agriturismo è entrato definitivamente nel cuore e nelle abitudini degli italiani grazie al notevole processo di qualificazione del settore che è oggi in grado di offrire servizi diversificati tra loro che attirano non solo gli amanti della buona cucina e della serenità, ma anche escursionisti, nostalgici delle antiche tradizioni, naturalisti e sportivi. Per chi cucinerà la cena di San Valentino nella propria casa, Coldiretti Piemonte consiglia l’acquisto dei prodotti nei mercati o nei punti vendita aziendali di Campagna Amica, al fine di portare in tavola cibo genuino, fresco e di cui è possibile tracciare la provenienza”.