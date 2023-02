Teatro: al Gobetti va in scena "Closer", storia sulle relazioni di coppia da cui era stato tratto anche un film

Chi ha visto il film con Jude Law, Natalie Portman, Julia Roberts e Clive Owen, vorrà di certo andare a vedere la versione teatrale. Chi non lo ha visto, ha una buona occasione per godersi un testo davvero unico sui rapporti di coppia.

L'appuntamento è al Teatro Gobetti, dove questa sera - e poi in replica fino a domenica 19 febbraio - andrà in scena "Closer" di Patrick Marber, testo teatrale da cui è appunto stato tratto l'omonimo film diretto da Mike Nichols. La regia, in questo caso, è di Fabrizio Falco, che sarà in scena insieme a Davide Cirri, Eletta Del Castillo, Paola Francesca Frasca. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo di Palermo e dall’Associazione Casa del Contemporaneo di Salerno, è in programma nella Stagione del Teatro Stabile di Torino.

Scritto nel 1997, "Closer" è un testo che fin dal suo esordio sulle scene ha ottenuto i più importanti riconoscimenti britannici riservati alla drammaturgia, conquistando poi Broadway e Hollywood. Si tratta di una commedia drammatica che parla d’amore, ma senza riverenza o poesia. I sentimenti dei quattro protagonisti qui sono colti nella loro brutalità, ridotti all’osso e privi di qualunque tenerezza, inabissati in una pura dimensione di possesso e di bisogno. Superficiali, discontinui, opportunisti e sempre meno empatici, Dan, Larry, Anna e Alice sono la personificazione spietata delle nostre aridità emotive.

CLOSERTeatro Gobetti Via Rossini 8, dal 14 al 19 febbraio. Orari degli spettacoli: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30. Info: www.teatrostabiletorino.it