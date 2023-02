Torna l'accesso libero allo sportello polifunzionale di Grugliasco

Torna l'accesso libero per i servizi erogati dallo Sportello Polifunzionale in piazza Matteotti 38 a Grugliasco: a partire da giovedì 16 febbraio l'ufficio resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 con erogazione dell'ultimo numero alle 11,30, per tutti gli utenti, senza distinzione tra le pratiche da effettuare (Carte d'Identità Elettroniche (C.I.E.), certificati anagrafici e di stato civile, cambi di residenza ecc..), senza prenotazione e senza tetto massimo di numeri erogabili. Sparisce quindi il tetto dei 10 numeri in vigore finora.