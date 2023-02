Targa a Beppe Fenoglio al Valentino, Anpi Nicola Grosa: "Se non ci dite quando procederete, la metteremo noi"

Il 23 aprile dello scorso anno, in occasione del centenario di Beppe Fenoglio, la sezione ANPI Nicola Grosa in collaborazione con le istituazioni aveva piantumato un ciliegio da dedicare allo scrittore partigiano. Sull'albero in un secondo momento doveva essere collocata anche una targa.

Il ciliegio è stato collocato nei pressi della futura Biblioteca civica comunale proprio per creare un legame significativo tra lo scrittore partigiano e la città.

Alla cerimonia di dedica dell’albero partecipò Bianca Roagna direttrice del Centro Studi Fenoglio di Alba.

Manca solo proprio più la targa da posare sotto l'albero. "Avrebbe dovuto occuparsene la commissione toponomastica del comune di Torino - scrivono in una lettera rivolta proprio alla Commissione dall'Anpi Nicola Grosa -. E’ trascorso quasi un anno da quel 23 aprile e il centenario dello scrittore partigiano si sta concludendo. Diteci, per piacere, se e quando avete intenzione di porre la targa. Nel caso non ricevessimo una risposta - aggiungono - con una data precisa la metteremo noi quella targa".