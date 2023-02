Tutti i cantieri e i lavori in corso a Torino la prossima settimana

Nella settimana dal 20 al 26 febbraio verranno aperti alcuni cantieri causa lavori di vario genere che potrebbero interessare l’interruzione del regolare flusso cittadino.

INIZIO

effettuerà dei lavori in via Carlo Ignazio Giulio nel tratto tra via della Consolata e via delle Orfane. Fine lavori 3 marzo ; In via Botero nel tratto tra via Santa Maria e via Bertola. Fine lavori 3 marzo ; Sulla carreggiata laterale nord di corso Tazzoli per un tratto di 50 metri a partire da via Rubino verso ovest. Fine lavori 10 marzo .

effettuerà dei lavori su ambo i lati di via Muratori da numeri civici 34 a 36 (divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati di via Leonardo Da Vinci all’intersezione con via Muratori). Fine lavori il 4 marzo.

PROSEGUONO

Be Change effettuerà degli interventi in via Vigone angolo corso Racconigi, via Dante Di Nanni 28, via Borgaro 2, corso Bolzano 30, via Guidi 10/a, via Cherubini 76, via Massari di fronte al civico 83/b (lato dispari), corso Peschiera 241. Fine lavori 1 maggio.

Italgas effettuerà i seguenti interventi: via Canonica 11, via Plava, corso Tazzoli 188, piazza Nizza 46, via Candiolo 10, via Caramagna 6, via Cardinal Maurizio 40, via Daneo 24/c, via Carlo Poma 11, viale XXV Aprile, via Caboto angolo corso Duca degli Abruzzi, via Gioberti 36, via Grazia Deledda angolo corso Brianza 3 e via Leonardo Fea 24. Fine lavori 17 marzo.

Il Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino effettuerà dei lavori che interesseranno i corsi Giulio Cesare, Romania e la rotatoria di intersezione tra i corsi Romania, Vercelli e Giulio Cesare. Fine lavori 28 febbraio.

Il Verde Pubblico effettuerà un intervento nel tratto tra via Macerata e via Fagnano. Fine lavori 30 aprile.

Smat effettuerà dei lavori in via dei Mercanti, Ponte Washington, in via Sospello, via Servais, via Piffetti, strada Settimo, strada Santa Margherita, corso Siccardi, strada Settimo, via De Rosa, corso Fratelli Rosselli. Fine lavori 31 marzo.

Lavori inerenti al progetto Biciplan lungo via Tirreno nel tratto compreso tra corso IV Novembre e corso Galileo Ferraris. Fine lavori 3 marzo. Richiesta proroga al 25 marzo.

GTT effettuerà dei lavori in via Cernaia/corso Galileo Ferraris. Soppressione della pista ciclabile nell’aiuola spartitraffico in via Cernaia/corso Galileo Ferraris. Fine lavori 24 febbraio.

La Smat effettuerà dei lavori in corso Vittorio Emanuele II (civici pari) controviale nord a partire da 50 metri prima di corso Ferrucci per 20 metri circa in direzione piazza Adriano. Fine lavori il 23 giugno.

Iren effettuerà dei lavori in piazza Nizza da via Donizetti al numero civico 79. Durante i lavori ci sarà il restringimento della carreggiata, l’istituzione del senso unico alternato e l’interdizione della pista ciclabile da via Edoardo Calvo a via Donizetti in entrambe le direzioni. Fine lavori 24 febbraio.

Italgas effettuerà dei lavori in via Gottardo con chiusura della carreggiata civici dispari, istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata opposta e divieto di sosta in ambo i lati su entrambe le carreggiate da corso Vercelli a via Toscanini, per tratti di 50 mt sl giorno. Accesso consentito ai mezzi di soccorso. Fine lavori 24 febbraio.