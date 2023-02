I momenti più belli del Torino

Dalla fondazione del Torino nel 1906 da parte di Alfredo Dick e altri fondatori che si erano staccati dalla Juventus, ci sono stati numerosi eventi che hanno segnato la storia ormai più che centenaria di questo club piemontese.

Qui fra calciatori di successo e momenti storici abbiamo elencato i passaggi più belli del Torino, dalle vittorie fino agli eventi più significativi.

I successi più grandi del Toro

Gli anni d’oro per il Torino dal momento della sua fondazione fino a questa stagione sono sicuramente stati gli anni ’40. Per fare questa affermazione basta guardare il palmares della squadra e notare che tra le sette vittorie del campionato di Serie A, cinque di queste sono state proprio durante questo periodo.

Andando però con ordine, dopo la fondazione del club nel 1906, l’anno seguente la squadra si classificò già al secondo posto, ma per la prima vittoria dovette aspettare circa vent’anni. Finalmente, nella stagione 1927-28 arrivò la vittoria del campionato e il Torino poté vantare anche il miglior marcatore della stagione nella sua rosa, ovvero Julio Libonatti con un totale di 35 reti a suo nome.

Seguono a questa vittoria due secondi posti e anni privi di successi prima di arrivare nuovamente in cima al podio per la Serie A. Sono gli anni ’40 e il Torino riesce a vincere nelle stagioni 1942-43, 1945-46, 1946-47, 1947-48 e infine 1948-49. Si notano subito le quattro vittorie consecutive dal 1945 fino al 1949.

Concluso questo periodo passano nuovamente più di vent’anni prima dell’ultima vittoria, almeno fino ad ora, in Serie A. L’ultimo titolo del Torino per quanto riguarda il massimo campionato è arrivato nella stagione 1975-76.

Il Torino si è quindi confermato campione per 7 volte in Serie A, ma i trofei non si fermano qui. In Coppa Italia il club granata può contare 5 vittorie sparse un po’ in tutti i decenni dal 1930 fino al 1990, con l’eccezione degli anni ’80. La vittoria più recente fu nell’edizione del 1992-93. Bisogna inoltre considerare che, oltre alle 5 vittorie, il Torino è arrivato per ben 8 volte in finale, perdendo però la sfida e ottenendo ‘solo’ un secondo posto.

Per quanto riguarda la Serie B, il Torino è riuscito per 3 volte a vincere il campionato, l’ultima volta nella stagione 2000-01.

Il Palmares del Toro non si ferma però alle competizioni già descritte, ma si estende a molti altri eventi sia nazionali che internazionali. Per citarne alcuni possiamo menzionare le 5 Palle d’Argento Henry Dapples vinte dal Torino e le 2 Coppe Bryan Franck, poi le 3 Coppe Renato dell’Ara e le 2 Coppe Città di Torino. Nel 1974 i granata hanno portato a casa la vittoria anche nel Trofeo Città di Hong Kong.

Gli anni 2000, specialmente negli ultimi tempi, si sono rivelati meno prolifici in termini di vittorie di campionati e coppe per il Torino, mentre gli anni d’oro del club granata, oltre agli anni ’40, sono sicuramente stati i decenni tra gli anni ’70 e gli anni ’90.