La Circoscrizione 7 alla ricerca di progetti per il sociale

Infanzia e adolescenza, disabilità, adulti e famiglie in difficoltà e domiciliarità leggera: sono queste le macro aree interessate dai 4 avvisi pubblici aperti dalla Circoscrizione 7 di Torino per l'assegnazione di contributi a progetti riguardanti il sociale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 3 marzo alle 12.

Infanzia e adolescenza

I progetti da sostenere nell'ambito dell'infanzia e dell'adolescenza dovranno prevedere azioni di sostegno alle famiglie nei compiti educativi e di cura, attività di dopo scuola, sostegno scolastico e prevenzione alla dispersione scolastica, animazione di strada, interventi di socializzazione tra le famiglie, creazione di gruppi informali, confronto e integrazione tra modelli educativi e culture differenti, informazione su tematiche educative e di salute.

Persone con disabilità

Quelli riguardanti la disabilità dovranno invece riguardare lo sviluppo generale delle persona, la promozione dell'integrazione, la gestione del tempo libero con obiettivi di socializzazione, l'incremento delle capacità espressive e corporee e la costruzione di reti in cui le persone con disabilità possano essere risorse attive e propositive.

Adulti in difficoltà

Il settore degli adulti e delle famiglie in difficoltà toccherà le problematiche abitative e quelle occupazionali, il potenziamento delle autonomie, il supporto nelle pratiche burocratiche e il potenziamento delle capacità personali e sociali finalizzato all'inclusione e alla partecipazione contro l'emarginazione e la solitudine.

Domiciliarità leggera

Gli interventi sulla domiciliarità leggera, infine, dovranno essere rivolti ad anziani over 65 tramite attività di accompagnamento e aiuto (da parte di volontari o associazioni muniti di mezzo di trasporto, ndr) dalla residenza alle strutture sanitarie per visite mediche, esami, e terapie con eventuale permanenza per compagnia e sostegno.