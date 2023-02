Il miracolo della vita arriva in taxi: una bimba nasce durante la corsa all'ospedale

Avventura a lieto fine nella giornata di oggi, domenica 19 febbraio, a bordo di un taxi a Torino.

Troppo lungo arrivare al Sant'Anna

Una donna infatti aveva prenotato una corsa per farsi portare all'ospedale dove avrebbe dovuto partorire ma il piccolo aveva troppa fretta di nascere e non è stato possibile arrivare in tempo al nosocomio: la destinazione avrebbe dovuto essere il Sant'Anna.

La taxista aiuta la mamma a partorire

Ma quando la taxista Ivana Barison si è resa conto che non sarebbero mai arrivati in tempo, ha deciso di dirigersi verso il Maria Vittoria, visto che si partiva dalla zona San Giovanni Bosco e serviva un reparto di ostetricia.

Ma durante la corsa in taxi la bimba ha deciso che era venuto il momento di conoscere sua mamma, quindi ad aiutare la signora ci ha pensato proprio la tassista Ivana che appartiene alla cooperativa Taxi Torino.



“E' stata un'emozione fortissima e quando la bimba è nata ho lasciato andare la tensione in un pianto di gioia - racconta Ivana -: quando mi sono resa conto che non saremmo arrivate in tempo al Sant'Anna mi sono diretta al Maria Vittoria segnalando l'emergenza agli altri automobilisti. Ho continuato a guidare cercando di rassicurare la donna e quando sono arrivata nel parcheggio dell'ospedale ho avvertito i medici che non ci sarebbe stato tempo per trasferirla all'interno perché la bimba ormai stava nascendo. Ho un figlio di 28 anni e vivere questa emozione è stato come tornare indietro nel tempo. Questa è certamente una giornata che mi ricorderò per sempre".