Ucraina, ad un anno dall'inizio del conflitto Nichelino scende in piazza per chiedere la pace

Ucraina, ad un anno dal conflitto Nichelino scende in piazza per chiedere la pace

E' già trascorso un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina e Nichelino, che scese subito in piazza per chiedere la fine delle ostilità, venerdì 24 febbraio ripeterà quella fiaccolata per rinnovare la sua richiesta di pace.

Fiaccolata per l'Ucraina venerdì 24

A partire dalle ore 18.30, in piazza Di Vittorio, di fronte al palazzo comunale, è in programma un presidio-fiaccolata a cui sono invitati a partecipare tutti i cittadini e tutti coloro che auspicano una rapida cessazione delle ostilità. Una iniziativa che raccolse l'adesione di alcune centinaia di persone il 25 febbraio dello scorso anno e che farà da 'apripista' ad un altro evento ormai diventato un classico a Nichelino, la marcia della pace, in programma sabato 18 marzo, con partenza in piazza Aldo Moro e arrivo in piazza Di Vittorio.

La marcia della pace il 18 marzo